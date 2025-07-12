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  • OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини

OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини

Сегодня, 20:00
29

В матче OLIMPBE-Суперкубка России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Игорь Дивеев.

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

ЦСКА выиграл Суперкубок России в 8-й раз в истории и впервые с 2018 года. Это был первый официальный матч для красно-синих под руководством нового главного тренера Фабио Челестини.

«Краснодар» потерпел поражение в Суперкубке 2-й раз подряд.

Россия. Суперкубок

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Дивеев, 48.

Удаление: Мозес, 89 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
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Комментарии (29)
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knikos
1752340071
Классная игра , несмотря на начало сезона . Краснодар начал на психологическом подъёме , но быстро сдулся , точнее кони его "сдули" . А потом начался собственно футбол , который показал , что ЦСКА явно более сбалансирован по линиям. Кони , если так будут играть - явные претенденты на чемпионство . И это ещё Кисляк , Обляков и Мозеc не в лучшей форме ...Мои поздрабления ! Конифея - с очередным рекордом ! Обеим командам - спасибо за хорошую игру ! Голов бы побольше ...
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acor94
1752340094
ну слава Богу, кони вэябли быков. Хватит с Мусаева и одного левого титула
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k611
1752340200
Было видно что ЦСКА был лучше готов физически, Краснодар еще оптимальных кондиций не набрал. Первая игра сезона, много борьбы, желания, но мало зрелищной игры как таковой.
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andrei-sarap-yandex
1752340278
хватит КРАСНОДАРУ ....с помощью судей во главе с ЛЕВНИКОВым выиграл чемпионат...за уши тянули 6 матчей...на полиграф надо и АГАЛАРОВа
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VPERDIV SPARTAK
1752340441
С победой армейцы
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VPERDIV SPARTAK
1752340447
ЦСКА топ
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Ilichkadr70
1752340662
Коней с победой! Скромно, на классе, а быки даже нечего сказать. Как они стали чемпионами!?
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Cleaner
1752341037
Молодцы ЦСКА! Краснодар оказался не таким, как ожидалось. Ну и Акинфеев скала!
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Mirak92
1752341341
Нам нападающих надо. Защита скала. Роша и Дивей пушка. Моейзес как филип Лам) Обляков подтух слегка, но все же. Быки тоже оскал сделали, но сильно вспотели за пол часа . Чем и воспользовался ЦСКА. Приятно было видеть Гаазаевскую расстановку )
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shurik45
1752341341
Всех армейцев с победой! ЦСКА еще есть над чем работать , причем очень долго и упорно.
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