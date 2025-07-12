OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини

В матче OLIMPBE-Суперкубка России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Игорь Дивеев.

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

ЦСКА выиграл Суперкубок России в 8-й раз в истории и впервые с 2018 года. Это был первый официальный матч для красно-синих под руководством нового главного тренера Фабио Челестини.

«Краснодар» потерпел поражение в Суперкубке 2-й раз подряд.

Россия. Суперкубок

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Дивеев, 48.

Удаление: Мозес, 89 – нет.