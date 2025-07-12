У Дзюбы проблемы с судебными приставами: подробности

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба столкнулся с неприятностями из-за неоплаченного штрафа ГИБДД в размере 4,5 тысячи рублей.
В апреле его оштрафовали за неправильную парковку.
36-летний футболист несколько месяцев игнорировал взыскание, в результате чего в отношении него судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тысяч рублей.
- Форвард в «Акроне» с сентября 2024 года.
- 1 июня с ним продлили контракт еще на один сезон.
- Статистика игрока: 24 матча, 10 голов, 7 ассистов.
- Клуб ему будет платить более 5,5 млн рублей в месяц.
Источник: Shot