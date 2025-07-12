Файзуллаев допустил, что больше не сыграет за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал возможность своего ухода из московской команды после победы в OLIMPBET Суперкубке России – 2025. Матч против «Краснодара» прошел 12 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, где ЦСКА одержал победу со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что 21-летний Файзуллаев может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
– Допускаешь, что это был последний матч за ЦСКА?
– Я про это не хочу говорить, потому что сам не знаю.
- Единственный мяч в матче забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.
- ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в 8-й раз в своей истории.
- Эта победа над «Краснодаром» стала для ЦСКА 3-й подряд.
Источник: «Чемпионат»