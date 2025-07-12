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Файзуллаев допустил, что больше не сыграет за ЦСКА

Вчера, 23:20
8

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал возможность своего ухода из московской команды после победы в OLIMPBET Суперкубке России – 2025. Матч против «Краснодара» прошел 12 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, где ЦСКА одержал победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что 21-летний Файзуллаев может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

– Допускаешь, что это был последний матч за ЦСКА?

– Я про это не хочу говорить, потому что сам не знаю.

  • Единственный мяч в матче забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.
  • ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в 8-й раз в своей истории.
  • Эта победа над «Краснодаром» стала для ЦСКА 3-й подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (8)
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Бомж Зины
1752351871
Почему пишут про доставщика пицы??? Он курьер обыкновенный!!!, коих в московии тысячи...Какое он имеет отношение к спорту? Доставил пару раз пицу мнимым футболёрам и сам таким стал!!??
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Интерес
1752352137
Да уже и так закончил практически-весь в будущем.Не понимает,что в тупик перейдёт.
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ZAITZEFF2011
1752353337
Все бегут из РПЛ. И Файзулаев не исключение
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ZAITZEFF2011
1752353727
Нужно закрывать РПЛ и вкладывать деньги в юношеские соревнования. В данном формате футбол умрет.
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evgevg13
1752370480
Файзуллаев допустил, что больше не сыграет за ЦСКА-заголовок. про это не хочу говорить, потому что сам не знаю.-что на самом деле сказал игрок. Вывод: а не пора ли привлекать журналюг к адм.ответственности за ложь ради наживы?
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