В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, когда полузащитник Вендел вернется в расположение клуба.

Бразильского легионера ждут с 1 июля.

– Когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»?

– У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник [14 июля].