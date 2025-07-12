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В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела

Сегодня, 14:14
34

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, когда полузащитник Вендел вернется в расположение клуба.

Бразильского легионера ждут с 1 июля.

– Когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»?

– У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник [14 июля].

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Медведев Александр
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Комментарии (34)
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andrei-sarap-yandex
1752324303
СЕМАКа надо снять ..и будет и игра и тактика...и глаза будут гореть
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Хулиганин
1752324996
Перенос за переносом. Скоро юбилейную дату возвращения Пендела отметят педикулезные.
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Каратель помойников
1752325735
Новая картина современности "вендаль ставит раком зинаиду"
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neim
1752326569
А помнится совсем недавно, кто-то на Динамо пытался "батон покрошить" про Бителло с его типа невозвращением. Не из болот ли северных ? )))
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да помойка, да позор
1752327238
во, я думал опять перенесут столетних, на новое столетие
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VPERDIV SPARTAK
1752327453
Прогульщик
Ответить
k611
1752328368
Прям как Карлсон - он улетел но обещал вернуться...
Ответить
Каратель помойников
1752328496
Просто бразильская таможня счёт за перевес багажа выставила и вендаль ждёт пока газовые оплатят
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Дубина
1752329729
Не хочет цыган в помойку возвращаться))) Ой не хочет
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edw7777
1752334423
Слушайте, Зенит! Вообще-то существует понятие самоуважение. Сколько можно возиться с этим господином?! Вообще непонятно что у вас в клубе творится: продаете Клаудиньо, Ваню Сергеева, который показал вам на что способен, покупаете бездаря Соболева за умопомрачительную сумму, да еще пол сезона даете ему шанс вписаться в игру. Теперь возитесь с этим отщепенцем. Сколько можно? Так растеряете многих болельщиков и, главное, авторитет, который наживали ваши предшественники
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