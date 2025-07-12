В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, когда полузащитник Вендел вернется в расположение клуба.
Бразильского легионера ждут с 1 июля.
– Когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»?
– У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник [14 июля].
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»