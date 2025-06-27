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В «Зените» прояснили сроки возвращения Вендела

27 июня 2025, 23:37
1

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возвращения Вендела.

Сообщалось, что полузащитник вернется в Петербург из Бразилии во вторник, 1 июля.

«Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля», – сообщил Медведев.

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Медведев Александр
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1751099154
бабки тикают, уже свое содержание перерос от цены трансфера. Кек
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