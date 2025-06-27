В «Зените» прояснили сроки возвращения Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возвращения Вендела.

Сообщалось, что полузащитник вернется в Петербург из Бразилии во вторник, 1 июля.

«Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля», – сообщил Медведев.