В «Зените» прояснили сроки возвращения Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возвращения Вендела.
Сообщалось, что полузащитник вернется в Петербург из Бразилии во вторник, 1 июля.
«Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля», – сообщил Медведев.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»