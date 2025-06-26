В Бразилии сообщили, когда Вендел вернется в «Зенит»

Стало известно о скором возвращении Вендела в расположение «Зенита».

Ожидается, что бразильский полузащитник прилетит в Россию во вторник, 1 июля.

Он должен был вернуться в Петербург в пятницу, но попросил у руководства клуба дополнительные выходные.