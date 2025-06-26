В Бразилии сообщили, когда Вендел вернется в «Зенит»

Стало известно о скором возвращении Вендела в расположение «Зенита».
Ожидается, что бразильский полузащитник прилетит в Россию во вторник, 1 июля.
Он должен был вернуться в Петербург в пятницу, но попросил у руководства клуба дополнительные выходные.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде