Оправдания Галактионова после домашних 1:5 от «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по товарищескому матчу против «Динамо» (1:5).

Встреча прошла в формате 3 таймов по 45 минут.

У «Локо» забил Алексей Батраков.

Через неделю команды стартуют в сезоне РПЛ.

«Надо разделять. Эту игру назвали матчем, но было три тайма по 45 минут. Мы довольны тем, как основные составы выступили. По результату и по структуре сыграли с ошибками и нюансами. Это будем разбирать.

Что касается третьего отрезка, где вышла молодeжь – нам необходимо дать практику некоторым игрокам, разбавили состав из Академии дубля. Мы видели, что в последней 45-минутке разница в классе с «Динамо» была существенной, а мастерство их футболистов выше», – сказал Галактионов.