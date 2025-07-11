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  • «Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости

«Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости

Вчера, 01:29

«Спартак» близок к подписанию хавбека «Твенте» – известна его зарплата

Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей – есть реакция клуба

Названа сумма, которую «Зенит» предложил за хавбека сборной Аргентины

«Торпедо» исключено из РПЛ

«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА

Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо» – он пошел на сделку со следствием

«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов

ЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере и готов арендовать экс-полузащитника «Байера»

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Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба

Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками

Источник: «Бомбардир»
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