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  • «Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны

«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны

Вчера, 20:40
9

Московский «Спартак» сделал первое предложение о трансфере центрального защитника Сауля Коко, но оно не устроило «Торино». Итальянский клуб хочет получить 14-15 миллионов евро плюс бонусы за игрока и ждeт улучшенное предложение от московского клуба.

Коко – главный вариант для «Спартака» на позицию центрального защитника в шорт-листе спортивного директора Франсиса Кахигао. Испанец убедил руководство «красно-белых» в необходимости приобретения защитника, и они одобрили возможный трансфер. Сам 26-летний футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

В минувшем сезоне-2024/25 Коко провeл 34 матча за «Торино», забив 2 мяча.

  • Рыночная стоимость Сауля Коко оценивается в 10 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Спартак Коко Сауль
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Комментарии (9)
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BoevStas1
1752169651
Было бы хорошо,ещё на правый фланг срочно надо защитника!
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Бомж Зины
1752170306
Купите Руаля Бо-бо или Игната Ро-ко-ко, не ну край это ФигВам Ко-ко-ко
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fakeid
1752170418
зулус! позор! я я е коко джамбо! тарасофка!
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Мордаванин
1752171765
ещё один Коко и полная команда петушар)) на Кипре ржёт коко1)
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Интерес
1752175569
И каково оно, "первое предложение"? Где загулял всезнающий инсайдер Карпов???
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