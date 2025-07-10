«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны

Московский «Спартак» сделал первое предложение о трансфере центрального защитника Сауля Коко, но оно не устроило «Торино». Итальянский клуб хочет получить 14-15 миллионов евро плюс бонусы за игрока и ждeт улучшенное предложение от московского клуба.

Коко – главный вариант для «Спартака» на позицию центрального защитника в шорт-листе спортивного директора Франсиса Кахигао. Испанец убедил руководство «красно-белых» в необходимости приобретения защитника, и они одобрили возможный трансфер. Сам 26-летний футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

В минувшем сезоне-2024/25 Коко провeл 34 матча за «Торино», забив 2 мяча.