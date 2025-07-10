«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов возвращается в Россию. Он выбрал «Спартак».
Игроку предстоит медосмотр. Если он пройдет успешно, то Зайнутдинов подпишет контракт с красно-белыми.
Зайнутдинов перешeл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года.
- В сезоне-2024/25 Зайнутдинов принял участие в 12 матчах во всех турнирах.
- За прошлый сезон он отметился одной результативной передачей.
- Действующее трудовое соглашение игрока с «Бешикташем» рассчитано до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Дай ударить»