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«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА

Вчера, 16:58
22

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов возвращается в Россию. Он выбрал «Спартак».

Игроку предстоит медосмотр. Если он пройдет успешно, то Зайнутдинов подпишет контракт с красно-белыми.

Зайнутдинов перешeл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года.

  • В сезоне-2024/25 Зайнутдинов принял участие в 12 матчах во всех турнирах.
  • За прошлый сезон он отметился одной результативной передачей.
  • Действующее трудовое соглашение игрока с «Бешикташем» рассчитано до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Дай ударить»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер
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Комментарии (22)
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FCSpartakM
1752156446
еще одна икра подъехала к Зе в пару
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Айболид
1752157406
подпишут - не подавятся .
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BoevStas1
1752158078
В Цска был хорош,мне очень нравился.
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Mirak92
1752158463
Не понимаю зачем Спартак побирается. Весь неликвид собирает. Баха по первый отрезок за коней, был великолепен, но не стабилен. В турции поник окончательно. Для команд ниже 8-ки, возможно и усиление. Ну на скоростях Спартака и т.п. не выдержит.
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...уефан
1752158950
...похоже Спартак решил завязать с тем, что можно называть футболом...
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Skull_Boy
1752159684
Вопрос только один - НАХРЕНА, если мясным нужен нап и вратарь
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Литейный 4 (returned)
1752160252
Любят хряки подбирать крошки с барского стола, причём уже засохшие. Гыгыгы
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Мордаванин
1752161231
масковская кутерьма вечный инцест потому там и упыри рождаютсяя))
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Прокс
1752167999
Уровень СранТака!!
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Плюшевый пупсик
1752170741
Зулусы недовольны!!!
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