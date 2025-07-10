«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов возвращается в Россию. Он выбрал «Спартак».

Игроку предстоит медосмотр. Если он пройдет успешно, то Зайнутдинов подпишет контракт с красно-белыми.

Зайнутдинов перешeл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года.