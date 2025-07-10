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  • Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки

Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки

10 июля, 21:25
50

Следствию известны все судьи, которым платило «Торпедо».

«[Уже бывший] гендир «Торпедо» сдал всех: Скородумов выдал силовикам все фамилии судей, которым давал взятки за оказание противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо». Их количество уже даже не 4 или 9, а аж 12 человек», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо
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Комментарии (50)
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Плюшевый пупсик
1752180021
Я всегда чуял, что педо - легендарная команда, и они это доказали!!!
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ALEX ML
1752180193
Видимо девиз был слабоумие и отвага
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Плюшевый пупсик
1752180203
Эх, жаль сейчас не осталось, или почти не осталось свидетелей 60-х годов, как они тогда становились чемпионами, вот бы там бы копнуть!...... Ух, какая бы грязь бы полетела клочьями!!!!!..........
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Плюшевый пупсик
1752181170
О боги! Я просмотрел все комменты - тут про педо ничего не пишут, и вообще о футболе почти ничего нет!!! Все одна попытка все это загладить и пустить в какое-то этакое неоновангаристско-психомотрическое слизомодерирование! Бурнопродолжитены апладисменты!!! А где футбол? Где легенды, подкупы и взятки? Ой, наведу порядок, если не забанят!!!
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сергей-стасов-yandex
1752188910
сдал не прогадал,срок будет меньше,чалиться на зоне!
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нейтральныйкакникто
1752190499
Неплохо было бы и озвучить фамилии всех судей.
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trener7
1752202045
Стукач
Ответить
subbotaspartak
1752202559
А кто ж тогда судить будет....
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Странник 09
1752205725
Если бы Торпедо не исключили, узнали бы и арбитров РПЛ.
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rash1959
1752209868
Да за такое содействие, надо не выгонять из лиги, а давать первое место автоматом. А что расскажут следствию претенденты на второе и третье место?
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