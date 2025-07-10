Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки

Следствию известны все судьи, которым платило «Торпедо».

«[Уже бывший] гендир «Торпедо» сдал всех: Скородумов выдал силовикам все фамилии судей, которым давал взятки за оказание противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо». Их количество уже даже не 4 или 9, а аж 12 человек», – написал инсайдер Иван Карпов.