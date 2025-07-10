Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки

Следствию известны все судьи, которым платило «Торпедо».
«[Уже бывший] гендир «Торпедо» сдал всех: Скородумов выдал силовикам все фамилии судей, которым давал взятки за оказание противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо». Их количество уже даже не 4 или 9, а аж 12 человек», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова