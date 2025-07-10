Названа сумма, которую «Зенит» предложил за хавбека сборной Аргентины

«Зенит» готов заплатить «Ботафого» 35 миллионов евро за полузащитника сборной Аргентины Тиаго Алмаду. Однако сам футболист нацелен перейти в «Бенфику». Португальский клуб готов частично выкупить игрока и предложил 26 миллионов евро за 60% экономических прав на него.
Перейти к лиссабонцам Алмаду убеждают партнер по сборной Аргентины Николас Отаменди, выступающий за португальский клуб, и Неманья Матич, с которым Тиаго на правах аренды играл за «Лион» последние полгода.
- В этом году 24-летний Алмада провел за «Лион» 20 матчей, забил 2 гола, сделал 5 ассистов.
- Его контракт с «Ботафого» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: Record