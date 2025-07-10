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«Спартак» близок к подписанию хавбека «Твенте»

Вчера, 08:13
13

«Спартак» согласовывает финальные детали по трансферу полузащитника Мичела Влапа из «Твенте». Сумма сделки составит 4 миллиона евро. С самим игроком уже согласованы все условия контракта, рассчитанного на 3 года.

По данным De Telegraaf, в прошлом «Твенте» сообщил футболисту, который через год может стать свободным агентом, что отпустит его, если получит примерно столько же, за сколько он был куплен у «Андерлехта» (2 миллиона евро). «Спартак» предложил 3,5 миллиона плюс 1 миллион бонусами.

Влап был открыт к переезду в Москву, получив хорошее финансовое предложение. Ранее «Твенте» продал в «Спартак» нападающего Манфреда Угальде.

  • 28-летний Влап в прошлом сезоне провел за «Твенте» 50 матчей, забил 7 голов, сделал 10 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 5 миллионов евро.
  • Контракт игрока с «Твенте» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Ранее Влап выступал также за «Херенвен», «Арминию» и «Андерлехт».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Твенте Спартак Влап Мичел
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Комментарии (13)
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lek!
1752125335
Очередной не понятный трансфер
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Айболид
1752126892
голландец ))) а брат у него есть ? а нож ?
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R_a_i_n
1752128286
Чувствую влапаемся мы с этим Влапом(
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...уефан
1752131837
...если на всех околофутбольных ресурсах посчитать все, якобы, возможные трансферы в Спартак, думаю пол-сотни наберётся, и это только в это окно...
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oyabun
1752134375
На усиление мало похоже.
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FCSpartakM
1752135534
игрок из себя ничего особенного не представляет. Одноногий, может пробить, часто смещает под удар с правой. Играет больше на позиции левой 8ки. 4 мульта- это даже ниже рынка. Вот только смысл брать игрока, который не сильнее ни Мартинса, ни Пруцева и ни Зобнина. Чем-то напоминает по манере игры шведа, который в Краснодаре играл. Ольсен или как-то так.
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k611
1752150717
Защитники нужны. А они всё полузащитников высматривают. Логика хромает на обе ноги...
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