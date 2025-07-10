«Спартак» близок к подписанию хавбека «Твенте»

«Спартак» согласовывает финальные детали по трансферу полузащитника Мичела Влапа из «Твенте». Сумма сделки составит 4 миллиона евро. С самим игроком уже согласованы все условия контракта, рассчитанного на 3 года.

По данным De Telegraaf, в прошлом «Твенте» сообщил футболисту, который через год может стать свободным агентом, что отпустит его, если получит примерно столько же, за сколько он был куплен у «Андерлехта» (2 миллиона евро). «Спартак» предложил 3,5 миллиона плюс 1 миллион бонусами.

Влап был открыт к переезду в Москву, получив хорошее финансовое предложение. Ранее «Твенте» продал в «Спартак» нападающего Манфреда Угальде.