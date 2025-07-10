«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов

«Фламенго» подготовил новое предложение для «Спартака» по трансферу атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. Сумма предложения составит 15 млн евро. Об этом сообщил журналист Матеус Леал в соцсети Х.

Бразильский клуб не исключает подписание Барко, несмотря на то, что сделка по покупке хавбека московского «Динамо» Хорхе Карраскаля временно приостановлена из-за «банковских проблем». «Фламенго» хочет видеть в команде обоих этих игроков.

Аргентинец перешeл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.