В «Крыльях» отреагировали на решение суда о взыскании с клуба более 900 миллионов рублей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал ситуацию с решением Арбитражного суда Москвы по долгу клуба.
«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали.
Непонятно почему именно сейчас спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо тяжелые времена для компании...» – сказал Яковлев.
- Арбитражный суд Москвы взыскал более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов» по иску от ООО «РТ-Капитал», дочерней структуры корпорации «Ростех».
- Суд в четверг отказал самарцам в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора.
- Иск поступил в суд в январе. Компания-истец тогда сообщила, что требует от клуба вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»