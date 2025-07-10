В «Крыльях» отреагировали на решение суда о взыскании с клуба более 900 миллионов рублей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал ситуацию с решением Арбитражного суда Москвы по долгу клуба.

«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали.

Непонятно почему именно сейчас спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо тяжелые времена для компании...» – сказал Яковлев.