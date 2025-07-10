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Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей

Вчера, 12:14
6

Арбитражный суд Москвы взыскал более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов». Иск подавало ООО «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех».

Суд в четверг отказал самарцам в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настаивает на погашении в текущем году.

Долг возник по двум кредитным договорам, которые «Крылья Советов» ранее заключили с «Новикомбанком», подконтрольным «Ростеху». В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к «РТ-Капитал». Представитель истца в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей.

Ранее в «Ростехе» заявляли, что ответчик может заключить мировое соглашение при предоставлении либо поручительства от Самарской области, либо банковской гарантии, либо же залога ликвидных объектов недвижимости области.

  • Иск поступил в суд в январе. Компания-истец тогда сообщила, что требует от клуба вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития «Крыльев Советов» и их дальнейшего участия в национальных турнирах.
  • В конце января председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил, что клуб частично погасил задолженность перед «РТ-Капиталом» в размере 100 миллионов рублей.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
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Комментарии (6)
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fakeid
1752140923
за сергеева получили 350.
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Бомж Зины
1752141915
Еще одни отлетят...хотя эти куриные крылья только позорят себя и самарку
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Semenycch
1752142064
Будут продавать футболистов?
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alll-333
1752144215
Ещё один кандидат на исключение из РПЛ. Кем будет менять КС мудное руководство РПЛ? Сочи-2, Оренбург-2. Или же на прямую волевым решением введут Зенит-2?.
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Дед otmoros
1752148661
А Осинькин всё знал... И вовремя слинял.
Ответить
Чехов на Садовой
1752148950
Ещё Максим Горький (Пешков) говорил : деньги, блуд и воровство. Характеристика Самары , ничего не изменилось , генетика блин ,возвращаются к корням. Туда при Царе-батюшке ссылали девиц лёгкого поведения.
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