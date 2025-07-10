Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов». Иск подавало ООО «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех».

Суд в четверг отказал самарцам в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настаивает на погашении в текущем году.

Долг возник по двум кредитным договорам, которые «Крылья Советов» ранее заключили с «Новикомбанком», подконтрольным «Ростеху». В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к «РТ-Капитал». Представитель истца в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей.

Ранее в «Ростехе» заявляли, что ответчик может заключить мировое соглашение при предоставлении либо поручительства от Самарской области, либо банковской гарантии, либо же залога ликвидных объектов недвижимости области.