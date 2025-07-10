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Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»

Вчера, 16:42
16

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила подробности дела в отношении волгоградского арбитра Богдана Головко.

  • Речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1).
  • В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
  • Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

«Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования.

В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ.

В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – написала Волк.

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Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Головко Богдан
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Комментарии (16)
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Бомж Зины
1752155236
Лет 500 им особо строго режима...эта какая же преступная организация раскрыта...синдикат преступников
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темирхан
1752156783
а что? торпедо настолько не способно обыграть КАМАЗ! Который в низу таблицы! что нужно было бабла подкидывать судье! Торпедо не должно было проигрывать! вопрос кому? они боялись аутсайдера дивизиона КАМАЗ? БРЕД ВЫДУМЫВАЮТ! Ладно Балтике! Но середнячку! это выдумка!
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NewLife
1752156974
"ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (из басни Крылова), т.е. протащить фарм клуб. ЗПРФ !
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АЛЕКС 58
1752157589
Можно только догадываться на сколько больше Кукуляки с Левниковыми получают от газпрома
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темирхан
1752159739
а вот сейчас меня мысль еще одна посетила! ИСКЛЮЧЕНИЕ ТОРПЕДО, Открытие скорое аэропорта в ГЕЛЕНДЖИКЕ, А может чуть позже в Краснодаре и Ростове! мысли ни на что не намекают? может в новом сезоне будет битва за попадание в ЛЧ! И ЕСТЬ ИНФА ТА, КОТОРУЮ мы ПОКА НЕ ЗНАЕМ.
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Fju-2
1752164449
Ирина Волк - это та, которая строила особняк в Одинцовском районе и сливала отходы в реку?
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