Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила подробности дела в отношении волгоградского арбитра Богдана Головко.

Речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1).

В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

«Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования.

В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ.

В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – написала Волк.