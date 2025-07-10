Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения

Арестованный арбитр Богдан Головко сотрудничает со следствием. Он пошел на сделку с органами.
За это волгоградцу смягчили меру пресечения: вместо СИЗО – домашний арест.
- Речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1).
- В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова