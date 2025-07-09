Заявление РФС о задержании судьи Головко

Пресс-служба Российского футбольного союза дала комментарий насчет задержания арбитра Богдана Головко, фигурировавшего в деле «Торпедо».

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко.

Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании.

РФС на данный момент не может раскрыть какие‑либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», – говорится в заявлении.