Заявление РФС о задержании судьи Головко

Пресс-служба Российского футбольного союза дала комментарий насчет задержания арбитра Богдана Головко, фигурировавшего в деле «Торпедо».
«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко.
Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании.
РФС на данный момент не может раскрыть какие‑либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», – говорится в заявлении.
- Головко подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).
- Речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1).
- В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.
Источник: «Матч ТВ»