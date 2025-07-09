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  • ⚡️ Полиция задержала российского арбитра – ему грозит 7 лет тюрьмы

⚡️ Полиция задержала российского арбитра – ему грозит 7 лет тюрьмы

9 июля, 00:24
26

Во вторник, 8 июля, произошло задержание футбольного судьи Богдана Головко.

Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). В частности, речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1). В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до семи лет тюремного заключения.

«Операция проводилась силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. Руководство РФС активно сотрудничает с силовыми структурами для борьбы с коррупцией в судейском корпусе. Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», – сообщил источник.

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Головко Богдан
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Комментарии (26)
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Semenycch
1752033835
Обратите внимание, некоторое время назад парнокопытные стадом неистово защищали уголовного преступника, наркоторговца игрока Спартака из Голландии, теперь парнокопытные тем же массовым стадом и опять неистово защищают подозреваемых в уголовном преступлении хозяев Торпедо, а так же рефери, который откровенно нарушил УК! "Может что-то в консерватории подправить?"
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Прокс
1752034523
Торпэдорасты!!!
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FWSPM
1752036875
попался
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Странник 09
1752036912
А что в РПЛ нельзя арестовывать судей по этой версии???
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Странник 09
1752037125
Да если арестуют арбитров в РПЛ по этой версии, кто же приведет к чемпиоству в перенесенном юбилее. Крах надеждам
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FROLL007
1752040832
Капнуть бы поглубже. За какие такие кое кто вылез на 4 место, вместо 6? Гыгыгы
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Айболид
1752043583
И этот из лукойловского корыта лакал ?
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1752044130
Вау... Надо проверить весь судейский корпус и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков
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ПалкоВводецъ007
1752044321
Он тоже харчевался сначала в Тарасовке, а затем в Тушино? Гыгыгы
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Cleaner
1752047592
Вина арбитра будет доказана только в случае доказательства, что он ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ за какое либо действие от представителей Торпедо. Других вариантов доказательства вины арбитра НЕТ.
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