⚡️ Полиция задержала российского арбитра – ему грозит 7 лет тюрьмы

Во вторник, 8 июля, произошло задержание футбольного судьи Богдана Головко.

Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). В частности, речь идет об игре 34-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1). В том матче Головко, по версии следствия, сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

Если вина арбитра будет доказана, ему грозит до семи лет тюремного заключения.

«Операция проводилась силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. Руководство РФС активно сотрудничает с силовыми структурами для борьбы с коррупцией в судейском корпусе. Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», – сообщил источник.