⚡ «Торпедо» исключено из РПЛ

КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.
По той же причине бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
Решения приняты в соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС.
По данным официального сайта РФС, речь идет о трех домашних матчах «Торпедо» в прошлом сезоне с «Родиной», «Уралом» и «Шинником» в 25-м, 29-м и 32-м турах Первой лиги. Главным судьей всех игр был Максим Перезва. Встречи закончились со счетом 0:0, 1:1 и 1:0 соответственно.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
- Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Соболев через адвоката сообщал, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.