⚡ «Торпедо» исключено из РПЛ

КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.

По той же причине бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Решения приняты в соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС.

По данным официального сайта РФС, речь идет о трех домашних матчах «Торпедо» в прошлом сезоне с «Родиной», «Уралом» и «Шинником» в 25-м, 29-м и 32-м турах Первой лиги. Главным судьей всех игр был Максим Перезва. Встречи закончились со счетом 0:0, 1:1 и 1:0 соответственно.