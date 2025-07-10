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⚡ «Торпедо» исключено из РПЛ

Вчера, 12:39
50

КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.

По той же причине бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Решения приняты в соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС.

По данным официального сайта РФС, речь идет о трех домашних матчах «Торпедо» в прошлом сезоне с «Родиной», «Уралом» и «Шинником» в 25-м, 29-м и 32-м турах Первой лиги. Главным судьей всех игр был Максим Перезва. Встречи закончились со счетом 0:0, 1:1 и 1:0 соответственно.

  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
  • Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо»«КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
  • Соболев через адвоката сообщал, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (50)
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АЛЕКС 58
1752144603
Неужели руководство всех остальных клубов проглотит творимый газпромом беспредел? Ведь завтра это может быть любой клуб,который мешает отметить юбилей ?
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baggio80
1752144777
Когда же прокуратура займется РФС и Газпромом.
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Semenycch
1752146623
Парнокопытные неистово защищают преступников! Опять!
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FFR
1752146695
Такого бардака в футболе не было никогда, даже со времён Советского Союза.
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alll-333
1752146853
КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. ЗАСЕДАНИЕ КДС РФС: Сорок душ посменно воют, Раскалились добела - Вот как сильно беспокоят, Треугольные дела! Все почти с ума свихнулись - Даже кто безумен был, И тогда глава совета вдруг Торпедо запретил.
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Мордаванин
1752147571
возмущённая московскаяклоака негодует)) ипри чёмтут зенит,ворюги?
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slavа0508
1752152124
Ну что болотные вытянули в РПЛ своих поставщиков очков . ну что ж все средства хороши ведь опять наступает столетие ...
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Айболид
1752157323
Вот ведь лицемерные уроды (это про свиносекту и их прихлебателей ). Только представьте себе , чтобы пели эти скоты , если на взятке поймали бы директора (ненавимого ими )Оренбурга . Про Зенит я вообще молчу .
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ySS
1752166118
Жаль болельщиков Торпедо
Ответить
BRO_football
1752177114
Дурка! С Химками долго решить не могли, кто их заменит. А теперь ещё и Торпедо то же самое. Первый тур: ЦСКА - Торпедо. Отдыхаем, парни! Значит, 15 команд будет
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