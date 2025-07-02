Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки

Президент РФС Александр Дюков допустил, что российские клубы вернутся в еврокубки до конца 2025 года. Отстранение России на международной арене длится более трех лет – с февраля 2022-го.

– Допускаете ли вы, что в предстоящем сезоне клубы будут бороться не только за призовые места, но и за еврокубки?

– В прошедшем чемпионате клубы боролись и за призовые, и за 4–5‑е места. Проблем с мотивацией не было. Я говорил с владельцами и акционерами клубов, для них было важно быть выше в таблице. В конце года могут быть приняты соответствующие решения. Есть рейтинг, он определяет то, какие места будут являться еврокубковыми.