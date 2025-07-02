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  • Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки

Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки

Сегодня, 11:34
5

Президент РФС Александр Дюков допустил, что российские клубы вернутся в еврокубки до конца 2025 года. Отстранение России на международной арене длится более трех лет – с февраля 2022-го.

– Допускаете ли вы, что в предстоящем сезоне клубы будут бороться не только за призовые места, но и за еврокубки?

– В прошедшем чемпионате клубы боролись и за призовые, и за 4–5‑е места. Проблем с мотивацией не было. Я говорил с владельцами и акционерами клубов, для них было важно быть выше в таблице. В конце года могут быть приняты соответствующие решения. Есть рейтинг, он определяет то, какие места будут являться еврокубковыми.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (5)
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Инсаров
1751447211
К цыганке ходил? Не удивлён огромным убыткам Газпрома. Все деньги на гадалок ушли.
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Artemka444
1751447525
Балабол
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Интерес
1751448561
Дюков и Карпин-ГЕНИИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!! "Как сообщается на сайте УЕФА, Россия (18,299) занимает 26-е место. Украина (17,600)— 28-е.". В предыдущем Россия -30,Окраина-23... Оказалось,что рейтинги такая штука,что лучше не играть! Впрочем,это всегда было,при всеобщем восхвалении Еврокубков,когда клубы зарабатывали на ничьих и поражениях.Ничего спортивного,прост о бизнес...
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boris63
1751451070
Противно читать такую хрень наших рукамиводителей, как собаченки смотрят в рот своему европейскому хозяину и ждут любую кость. Позорище, давно бы играли в Азии и ничего бы страшного не было,жополизы.
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subbotaspartak
1751452509
назвал дату возможного возвращения... 2х2=7
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