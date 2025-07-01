Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о возможном визите президента УЕФА Александра Чеферина в Россию.

«Встреча Дюкова с Чеферином может приблизить нас к возвращению на международную арену. Но глобально, как мне кажется, только встреча Путина с Трампом может вернуть нас в еврокубки. Встреча делегаций тех или иных стран с российской стороной тоже может приблизить. Поэтому, мы возлагаем определeнные надежды, но я не думаю, что глобально что-то изменится после визита Чеферина в Россию. Безусловно, это всe шаги, которые ведут к потеплению. Дюков – молодец! РФС делает максимум для возвращения. Я это знаю. Чеферин, как известно, давно относится положительно к России.

Но когда в УЕФА наложили запрет на участие наших команд в еврокубках, он же не смог его никак сломать. Иногда это могут быть досужие разговоры. Но он, наверное, действительно относится к нам с симпатией. К нам многие относятся с симпатией. Нам нужны союзники. Опять же, если на протяжении трeх лет он не смог никак повлиять на наше участие в международных турнирах, то почему после его визита в Москву должно что-то кардинально изменится?

Что-то изменится, но глобально этот вопрос будут решать большие политические игроки. Для чего Чеферин хочет приехать в Россию? Я не знаю. Это надо спросить у его пресс-секретаря. Он хочет сходить на концерт группы Guber Band, может быть. Мы его как-то пригласили. Он обещал прийти. Но с Дюковым встретиться тоже очень важно», – сказал Губерниев.