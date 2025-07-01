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  • Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России

Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России

Вчера, 22:05
6

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о возможном визите президента УЕФА Александра Чеферина в Россию.

«Встреча Дюкова с Чеферином может приблизить нас к возвращению на международную арену. Но глобально, как мне кажется, только встреча Путина с Трампом может вернуть нас в еврокубки. Встреча делегаций тех или иных стран с российской стороной тоже может приблизить. Поэтому, мы возлагаем определeнные надежды, но я не думаю, что глобально что-то изменится после визита Чеферина в Россию. Безусловно, это всe шаги, которые ведут к потеплению. Дюков – молодец! РФС делает максимум для возвращения. Я это знаю. Чеферин, как известно, давно относится положительно к России.

Но когда в УЕФА наложили запрет на участие наших команд в еврокубках, он же не смог его никак сломать. Иногда это могут быть досужие разговоры. Но он, наверное, действительно относится к нам с симпатией. К нам многие относятся с симпатией. Нам нужны союзники. Опять же, если на протяжении трeх лет он не смог никак повлиять на наше участие в международных турнирах, то почему после его визита в Москву должно что-то кардинально изменится?

Что-то изменится, но глобально этот вопрос будут решать большие политические игроки. Для чего Чеферин хочет приехать в Россию? Я не знаю. Это надо спросить у его пресс-секретаря. Он хочет сходить на концерт группы Guber Band, может быть. Мы его как-то пригласили. Он обещал прийти. Но с Дюковым встретиться тоже очень важно», – сказал Губерниев.

  • Россия забанена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • В этом году состоятся еще несколько.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Путин Владимир Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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1751399676
ТРетьего забыл,"танцор диско"!Без товарища СИ-никуда!
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Этот чудный мир
1751407777
Губерниев легко и изящно высказался на эту тему...Ему конечно легко не сказать про СВО, на которой уже погибли сотни тысяч.И я догадываюсь почему легко ему.Потому что никого из его родичей нет на СВО.
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Николай-Глыбочко-google
1751414956
Конечно, Трамп только спит и видит, как вернуть русских в еврокубки.
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Боцман59rus
1751417486
_ словесные онанисты, кто его вообще спрашивает, умные люди молчат, потому что не обладают информацией за исключением узкого круга посвящённых
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boris63
1751420141
Трепло, много буков ни о чем.
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Volnodum
1751431442
Треплишка Гумибер .
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