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  • Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России

Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России

Вчера, 23:59
1

Александр Мостовой дал комментарий по поводу ситуации с жеребьевкой Пути РПЛ FONBET Кубка России.

  • Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.
  • «Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».
  • РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

«Очень странно, что жеребьeвка групповой стадии Кубка России прошла без представителей клубов РПЛ. В это даже не верится! Как такое возможно?

Я бы понял, если бы в этой части Кубка команды РПЛ не участвовали. Я даже не знаю, как на это реагировать», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Этот чудный мир
1751231529
Мостовой прав.
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