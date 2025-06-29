Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России

Александр Мостовой дал комментарий по поводу ситуации с жеребьевкой Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.

«Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».

РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

«Очень странно, что жеребьeвка групповой стадии Кубка России прошла без представителей клубов РПЛ. В это даже не верится! Как такое возможно?

Я бы понял, если бы в этой части Кубка команды РПЛ не участвовали. Я даже не знаю, как на это реагировать», – сказал Мостовой.