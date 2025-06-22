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  • Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

22 июня 2025, 23:35
3

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансфере Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Сербский клуб объявил о подписании армянского футболиста в воскресенье, 22 июня.

«Тикнизян – хороший парень, хороший футболист. Он едет туда играть, а не штаны на лавке просиживать. Я ему желаю всяческих удач. «Црвена Звезда» – команда с именем. Не скажу, что Сербия – суперфутбольная (страна), но тем не менее думаю, что Наир там будет окружен вниманием, заботой и любовью, особенно если будет хорошо играть.

Я очень в него верю и надеюсь, что его прекрасная супруга Яна Ромашкина его тоже всячески поддержит и поможет раскрыться в Белграде», – сказал Губерниев.

  • Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
  • Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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momwig_
1750628663
Закат
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власик
1750655123
вот скажите, кто спрашивал мнение этого м..а о переходе тикнизяна? однако всунул свой лыч а бомбардир и рад стараться, и тисканул в новости. Бомбардир ! ты такой же как и губерниев. Кроме отвращения-НИЧЕГО!
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BarStep
1750655836
Ушлепок прокомментировал трансфер другого ушлепка! =Сербия не футбольная страна= - ахренеть!
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