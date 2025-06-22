Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансфере Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Сербский клуб объявил о подписании армянского футболиста в воскресенье, 22 июня.

«Тикнизян – хороший парень, хороший футболист. Он едет туда играть, а не штаны на лавке просиживать. Я ему желаю всяческих удач. «Црвена Звезда» – команда с именем. Не скажу, что Сербия – суперфутбольная (страна), но тем не менее думаю, что Наир там будет окружен вниманием, заботой и любовью, особенно если будет хорошо играть.

Я очень в него верю и надеюсь, что его прекрасная супруга Яна Ромашкина его тоже всячески поддержит и поможет раскрыться в Белграде», – сказал Губерниев.