Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансфере Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Сербский клуб объявил о подписании армянского футболиста в воскресенье, 22 июня.
«Тикнизян – хороший парень, хороший футболист. Он едет туда играть, а не штаны на лавке просиживать. Я ему желаю всяческих удач. «Црвена Звезда» – команда с именем. Не скажу, что Сербия – суперфутбольная (страна), но тем не менее думаю, что Наир там будет окружен вниманием, заботой и любовью, особенно если будет хорошо играть.
Я очень в него верю и надеюсь, что его прекрасная супруга Яна Ромашкина его тоже всячески поддержит и поможет раскрыться в Белграде», – сказал Губерниев.
- Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
- Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»