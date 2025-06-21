Карпин признался, что подзабыл русский язык за годы в Испании

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о затруднениях, которые у него были по возвращении из Испании в 2008 году.

«Вы не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию. На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, сначала я переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке. Дома в тот момент тоже был испанский.

Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова «научиться» говорить по-русски на футбольные темы», – сказал Карпин.