ЦСКА выбрал нового тренера, Украина потребовала отменить матч сборной России, «Химки» закрылись, топ-трансфер «Барсы» и другие новости

Марио Фернандес ведет переговоры с московским клубом
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«Химки» объявили о приостановке деятельности без погашения долгов перед игроками
ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля
Клубы РПЛ не сыграют в еврокубках-2025/26
Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России – есть реакция РФС
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«Манчестер Сити» стартовал с победы на клубном ЧМ; «Реал» потерял очки, не реализовав пенальти на 92-й минуте