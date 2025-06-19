ЦСКА выбрал нового тренера, Украина потребовала отменить матч сборной России, «Химки» закрылись, топ-трансфер «Барсы» и другие новости

Марио Фернандес ведет переговоры с московским клубом

«Краснодар» подписал нового голкипера и сделал предложение по трансферу защитника сборной России

«Химки» объявили о приостановке деятельности без погашения долгов перед игроками

ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля

Клубы РПЛ не сыграют в еврокубках-2025/26

Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России – есть реакция РФС

«Барселона» объявила о переходе вратаря за 25 миллионов

ЦСКА выбрал нового тренера – известно, почему клуб отказался от назначения Шпилевского

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Мудрику предъявили обвинения в употреблении допинга

«Манчестер Сити» стартовал с победы на клубном ЧМ; «Реал» потерял очки, не реализовав пенальти на 92-й минуте