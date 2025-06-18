Заявление «Химок» о будущем клуба

ФК «Химки» объявил, что приостанавливает свою деятельность.

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение – приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде.

«Химки» – не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое – и радость побед, и горечь поражений.

Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всe возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ.

Наша команда – на поле и за его пределами – работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности – вынужденный, но взвешенный шаг.

Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнeрам. Вы были и остаeтесь частью клуба. Без вас «Химок» не существовало бы.

Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» – наша с вами команда. И это навсегда», – говорится в заявлении.