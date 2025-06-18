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Заявление «Химок» о будущем клуба

Сегодня, 13:28
5

ФК «Химки» объявил, что приостанавливает свою деятельность.

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение – приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде.

«Химки» – не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое – и радость побед, и горечь поражений.

Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всe возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ.

Наша команда – на поле и за его пределами – работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности – вынужденный, но взвешенный шаг.

Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнeрам. Вы были и остаeтесь частью клуба. Без вас «Химок» не существовало бы.

Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» – наша с вами команда. И это навсегда», – говорится в заявлении.

  • Ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.
  • В минувшем сезоне «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России.
  • Заявление подмосковного клуба означает, что он не сыграет также ни в Первой, ни во Второй лиге.

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Источник: официальный сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (5)
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1750244420
Умер МакХим,да и хрен с ним.
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acor94
1750247053
А могли бы миллионов за 10 продать игроков, закрыть долги и заявиться лигой ниже. А так получается просто просрали бесплатно свой главный актив - игроков.
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Artemka444
1750247664
Химки это не история и остальное бла бла Химки это позор России!!!
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Anton1969
1750249385
С таким РФС, скоро весь наш футбол пойдёт ко дну!!!
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