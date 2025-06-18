«Химки» закрылись, не погасив долги перед игроками

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с приостановкой деятельности «Химок».

«Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности.

Судебное решение позволит футболистам требовать выплаты долгов в случае распродажи активов клуба по процедуре банкротства и для возможности обращения за компенсацией в фонд Международной федерации футбола, который может возобновить прием заявок от игроков, чьи клубы обанкротились.

Также эти долги должны быть погашены, если будет принято решение о возрождении клуба.

Есть разные варианты, поэтому судебное решение должно быть на руках. Профсоюз бесплатно поможет пройти всю процедуру его получения», – сообщил Зотов.