«Химки» закрылись, не погасив долги перед игроками

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с приостановкой деятельности «Химок».
«Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности.
Судебное решение позволит футболистам требовать выплаты долгов в случае распродажи активов клуба по процедуре банкротства и для возможности обращения за компенсацией в фонд Международной федерации футбола, который может возобновить прием заявок от игроков, чьи клубы обанкротились.
Также эти долги должны быть погашены, если будет принято решение о возрождении клуба.
Есть разные варианты, поэтому судебное решение должно быть на руках. Профсоюз бесплатно поможет пройти всю процедуру его получения», – сообщил Зотов.
- «Химки» из-за долгов не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.
- Клуб существовал с 1997 года.