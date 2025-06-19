Клубный ЧМ. «Реал» потерял очки с «Аль-Хилялем» (1:1), не реализовав пенальти на 92-й минуте

«Реал» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью в дебютном матче Хаби Алонсо.

Игра 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира завершилась ничьей 1:1.

Еще в первом тайме на гол Гонсало Гарсии ответил Рубен Невеш с пенальти.

Мадридцы могли вырвать победу на 92-й минуте, но Федерико Вальверде не реализовал 11-й метровый.

Клубный чемпионат мира. Группа H. 1-й тур

Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гарсия, 34; 1:1 – Невеш (с пенальти), 41.

Незабитый пенальти: Вальверде, 90+2 – нет.

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