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  • «Динамо» придется вдвое переплатить за Сергеева из-за «Зенита»

«Динамо» придется вдвое переплатить за Сергеева из-за «Зенита»

Вчера, 20:20
10

Трансфер Ивана Сергеева обойдется «Динамо» дороже, чем ожидалось.

Сообщалось, что столичный клуб заплатит за нападающего «Крыльев Советов» 4,5 миллиона евро, однако «Mash на спорте» утверждает, что москвичам придется значительно переплатить.

Динамовцы потратят 7-8 миллионов евро на Сергеева, что вдвое больше их первоначального предложения (3,5 млн евро).

Цена резко выросла после вмешательства «Зенита» в переговорный процесс. У петербургского клуба есть право первоочередного выкупа форварда за 2,5 миллиона евро.

При этом зенитовцы не рассчитывали на Сергеева, а собирались отдать его в аренду «Сочи» или «Крыльям».

  • В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Зенит Сергеев Иван
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Комментарии (10)
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Янвapь 62
1750268139
Алё, куда ? Он и на 4 не отрабатывает
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Дубина
1750268814
Г.овно клуб аля-бзянит! Всем и всегда подставы делает)))
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да помойка, да позор
1750269530
да, болотные очень пахучие, от них такая вонь исходит, просто говнище, ну потому их все и читают позором россии
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jabba-the-hat
1750271187
Красавчики! Опустить Москву святое!)))
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FCSpartakM
1750272409
в динаме дэбилы совсем сидят что ли?
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JIEGEHDA
1750272583
Вмешать Зенит в свою сказку чтобы получить больше . Стандартная ситуация .
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BRO_football
1750273829
Валера, определенно, будет рад такому трансферу)
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