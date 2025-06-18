«Динамо» придется вдвое переплатить за Сергеева из-за «Зенита»

Трансфер Ивана Сергеева обойдется «Динамо» дороже, чем ожидалось.

Сообщалось, что столичный клуб заплатит за нападающего «Крыльев Советов» 4,5 миллиона евро, однако «Mash на спорте» утверждает, что москвичам придется значительно переплатить.

Динамовцы потратят 7-8 миллионов евро на Сергеева, что вдвое больше их первоначального предложения (3,5 млн евро).

Цена резко выросла после вмешательства «Зенита» в переговорный процесс. У петербургского клуба есть право первоочередного выкупа форварда за 2,5 миллиона евро.

При этом зенитовцы не рассчитывали на Сергеева, а собирались отдать его в аренду «Сочи» или «Крыльям».