Реакция РФС на требование Украины отменить матч Россия – Чили

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал украинскую попытку сорвать товарищескую встречу между сборными России и Чили.

Сообщалось, что матч может пройти в ноябре 2025 года.

Консульство Украины в Сантьяго потребовало пересмотреть решение и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией.

– Может ли письмо от украинского консульства повлиять на переговоры и потенциальное проведение матча с Чили?

– Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами.