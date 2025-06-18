Реакция РФС на требование Украины отменить матч Россия – Чили

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал украинскую попытку сорвать товарищескую встречу между сборными России и Чили.
- Сообщалось, что матч может пройти в ноябре 2025 года.
- Консульство Украины в Сантьяго потребовало пересмотреть решение и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией.
– Может ли письмо от украинского консульства повлиять на переговоры и потенциальное проведение матча с Чили?
– Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами.
Источник: «Матч ТВ»