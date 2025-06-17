52-я сборная мира может сыграть с Россией в ноябре

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад рассказал о переговорах с РФС насчет проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

«Мы ведем переговоры с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года.

Обсуждаем возможное место и удобную дату. В случае договоренностей официально обо всем сообщим», – заявил Милад.