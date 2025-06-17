52-я сборная мира может сыграть с Россией в ноябре

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад рассказал о переговорах с РФС насчет проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран.
«Мы ведем переговоры с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года.
Обсуждаем возможное место и удобную дату. В случае договоренностей официально обо всем сообщим», – заявил Милад.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
- Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24