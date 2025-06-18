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  • Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России

Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России

Сегодня, 14:58
9

Украина добивается отмены товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Сообщалось, что матч может пройти в ноябре 2025 года. На это отреагировали в украинском консульстве в Сантьяго.

«Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной, назвав ее «агрессором».

В письме прямо говорится: «Призываем Федерацию футбола Чили занять твердую и этичную позицию и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией», – сообщил источник.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
  • Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Украина Чили
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Комментарии (9)
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Бомбардиръ
1750248530
Крик резаной с.виньи.
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R_a_i_n
1750251614
Чилийцам нужно занять твердую и этичную позицию и избегать любой формы контакта с кастрюлями с 404
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Dr Metal
1750251825
Ага, пусть еще напишут, что Израиль забанить забыли
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Янвapь 62
1750253835
А чубом подтереться не хуху ?
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ПалкоВводецъ007
1750254526
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ШИЗОФРЕНИИ 1 Ходить с нацистской символикой, но обзывать Путина "Гитлером" 2 Спрашивать: "где вы видели бандеровцев?", открыто объявив Бандеру национальным героем 3 Разрушать свои города, убивая своих граждан ради единства своей страны 4 Утверждать, что Россия напала на Украину и ехать в Россию работать 5 Объявлять Россию агрессором и при этом выпрашивать у нее скидку на газ… И в заключение: если ********** считают Путина Гитлером -- они должны ему поклоняться. Гыгыгы
Ответить
Круче чем вареные яица
1750255365
Люди в клинике, адекватней будут. Нация услужливый буйных дегенератов.
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