Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России

Украина добивается отмены товарищеской встречи между сборными России и Чили.
Сообщалось, что матч может пройти в ноябре 2025 года. На это отреагировали в украинском консульстве в Сантьяго.
«Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной, назвав ее «агрессором».
В письме прямо говорится: «Призываем Федерацию футбола Чили занять твердую и этичную позицию и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией», – сообщил источник.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
- Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24