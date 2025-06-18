Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России

Украина добивается отмены товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Сообщалось, что матч может пройти в ноябре 2025 года. На это отреагировали в украинском консульстве в Сантьяго.

«Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной, назвав ее «агрессором».

В письме прямо говорится: «Призываем Федерацию футбола Чили занять твердую и этичную позицию и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией», – сообщил источник.