«Краснодар» подписал нового голкипера

Вратарь Александр Корякин перешел из «Родины» в «Краснодар». Он будет выступать за «быков» под 16-м номером. Срок соглашения голкипера с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2029 года.

23-летний Корякин в минувшем сезоне провел за «Родину» 26 матчей, пропустил 22 гола, провел 12 игр на ноль.

Nакже сыграл в 3 встречах за «Родину-2», пропустил 4 гола, провел 1 встречу на ноль.

В 2023 году он был запасным в 5 матчах «Балтики» в РПЛ, но на поле не выходил. Играл за вторую команду калининградцев.

Корякин ранее занимался в академии «Локомотива», дебютировал в профессиональном футболе в составе «Локомотива-Казанки».

«Быки» ранее расстались с голкипером Юрием Дюпиным, у которого закончился срок контракта.