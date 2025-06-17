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  • Определена замена для «Химок» в РПЛ, новые тренеры «Ахмата» и «Пари НН», трансфер «Краснодара» и другие новости

Определена замена для «Химок» в РПЛ, новые тренеры «Ахмата» и «Пари НН», трансфер «Краснодара» и другие новости

Сегодня, 01:47

«Краснодар» оформил трансфер защитника

«Крылья Советов» планируют продать Сергеева не «Динамо», а «Зениту»

Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать

«Локомотиву» запретили регистрировать новичков – выступление Комличенко за команду под угрозой

Раскрыта зарплата Заболотного в «Спартаке»

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«Ахмат» объявил нового тренера

Источник: «Бомбардир»
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