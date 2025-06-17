Определена замена для «Химок» в РПЛ, новые тренеры «Ахмата» и «Пари НН», трансфер «Краснодара» и другие новости

«Краснодар» оформил трансфер защитника

«Крылья Советов» планируют продать Сергеева не «Динамо», а «Зениту»

Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать

«Локомотиву» запретили регистрировать новичков – выступление Комличенко за команду под угрозой

Раскрыта зарплата Заболотного в «Спартаке»

РФС объявил, кто сыграет в РПЛ вместо «Химок»

«Пари НН» назначил 3-го подряд тренера-легионера – известна его зарплата

«Фенербахче» прислал официальное предложение по Кисляку – ЦСКА назвал свою цену

Адиев может покинуть «Крылья Советов» – его назначили 10 дней назад

«Ахмат» объявил нового тренера