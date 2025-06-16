«Локомотиву» запретили регистрировать новичков – выступление Комличенко за команду под угрозой

У «Локомотива» возникли трудности с трансферной работой. Клуб получил запрет на регистрацию новичков.

«Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов – уже купленный на днях нападающий Николай Комличенко может зависнуть в «трансферном окне» на весь сезон.

«Локо» получил бан от РФС за косяки в документах на лицензирование. Теперь у клуба остался всего месяц до старта нового сезона на исправление ошибок, иначе вообще никаких новичков зарегистрировать не получится – на поле, соответственно, они тоже не выйдут.

Особенно это печально для Николая Комличенко, который на днях перешeл из «Ростова». Помимо 7 миллионов рублей в месяц, он рассчитывал ещe и на хорошие денежные бонусы по системе «гол+пас», но есть вероятность, что система будет называться «посмотришь по телевизору», – написал источник.