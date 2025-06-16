Названа сумма, которую ЦСКА хочет получить за Кисляка

ЦСКА хочет получить 20-25 миллионов евро от возможной продажи полузащитника Матвея Кисляка. Интерес к хавбеку проявляет «Фенербахче».

Сообщалось, что главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка, а представители клуба встречались с агентом игрока.

19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.

Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.