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  • «Крылья Советов» планируют продать Сергеева не «Динамо», а «Зениту»

«Крылья Советов» планируют продать Сергеева не «Динамо», а «Зениту»

Вчера, 17:37
12

Трансфер форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо» может сорваться. Самарцы хотят продать игрока «Зениту».

«На совете директоров «Крыльев Советов» будет рассмотрен вариант с продажей 30-летнего нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» с последующей обратной арендой в волжский клуб.

Такое развитие событий является приоритетным для самарцев», – написал источник.

  • У «Зенита» есть право приоритетного возвращения Сергеева за 250 миллионов рублей.
  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Динамо Сергеев Иван
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Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1750084743
Ни себе не людям. Так поступают настоящие блохастые.
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Дубина
1750085132
Одним словом ВШИ!Заберут назад посадят на лавку а цыгане будут играть! Реально ни себе ни людям(((
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The only one
1750085270
цирк уехал, а клоуны остались...
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Garrincha58
1750085967
я на месте Сергеева ни за чтобы не согласился на такую авантюру
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Круче чем вареные яица
1750086818
Тогда пускай дельфина в КС отдают, Зениту он не нужен.
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Тинез Розоп
1750089269
Гоняют Ваньку туда сюда)))…
Ответить
FCSpartakM
1750089297
ну т.е зенит готов отдать бабки, лишь бы игрок не был в другом клубе? Клинические идиоты
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VVM1964
1750094764
Очень стыдно за этот ЗПРФ - готовы на любую гадость и подлость !!! ((( Но самое интересное это, как попрятались их болельщики !!! Как тараканы по щелям забились !!!...
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Айболид
1750103755
"Самарцы хотят продать игрока «Зениту(!!!!). Вообще кто-нибудь из свинарника читает текст по заголовком ? Т.е. это инициатива КС , а про пожелания Зениа вообще ни слова . В свиносекте натурально - дэбил на дэбиле . Ну или они там реально зомбированные или од запрещёнекой .
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