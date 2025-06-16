«Крылья Советов» планируют продать Сергеева не «Динамо», а «Зениту»

Трансфер форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо» может сорваться. Самарцы хотят продать игрока «Зениту».

«На совете директоров «Крыльев Советов» будет рассмотрен вариант с продажей 30-летнего нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» с последующей обратной арендой в волжский клуб.

Такое развитие событий является приоритетным для самарцев», – написал источник.