«Краснодар» оформил трансфер защитника

«Краснодар» приобрел у «Черноморца» центрального защитника Виталия Стежко. Он подписал контракт с «быками» до 30 июня 2028 года.

«Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной Академии и самый ценный игрок «лучшей лиги мира» прошлого сезона 😌. Рады видеть 🤗» – говорится в сообщении в телеграм-канале ФК «Краснодар».