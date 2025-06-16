«Краснодар» оформил трансфер защитника

«Краснодар» приобрел у «Черноморца» центрального защитника Виталия Стежко. Он подписал контракт с «быками» до 30 июня 2028 года.
«Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной Академии и самый ценный игрок «лучшей лиги мира» прошлого сезона 😌. Рады видеть 🤗» – говорится в сообщении в телеграм-канале ФК «Краснодар».
- 28-летний защитник в минувшем сезоне провел за «Черноморец» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Стежко является воспитанником «Краснодара», но за основную команду провел только 2 матча в 2022 году.
- Он выступал за вторую и третью команды «быков», а также за «Пюник» и «Енисей».
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера должна составить около 40 миллионов рублей. Стежко будет зарабатывать в «Краснодаре» примерно 2,5 миллиона рублей в месяц.
Источник: официальный сайт «Краснодара»