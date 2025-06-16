Адиев может покинуть «Крылья Советов» – его назначили 10 дней назад

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассматривает уход из клуба.

«16 июня на базе состоялось собрание нового тренерского штаба клуба с футболистами «Крыльев Советов», а после этого прошла первая тренировка в рамках летних УТС в Самаре под руководством Магомеда Адиева.

Но есть нюанс: тренировались десять человек, а также Александр Солдатенков отдельно от остальных в связи с продолжением восстановления после инфекционного заболевания (Саша вообще мог закончить с футболом).

Песьяков, Фролов, Евгеньев, Печенин, Рассказов, Бабкин, Иванисеня, Шитов, Карпицкий и Хубулов – список тех, кто сегодня бегал на тренировочном поле базы. Причины отсутствия остальных футболистов совершенно различные.

В связи с этим! Если до конца июня ситуация резко не улучшится, футболисты не вернутся ИЛИ клубом не найдутся футболисты, соответствующие уровню РПЛ, Адиев может покинуть свой пост по собственному желанию. Сам наставник не хочет рисковать своей репутацией, а также хочет увидеть всестороннюю поддержку от руководства, а не только пустые обещания и невыполнение ранее озвученных обещаний. Магомед Мусаевич уже сказал об этом руководству», – написал самарский источник.