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  • Адиев может покинуть «Крылья Советов» – его назначили 10 дней назад

Адиев может покинуть «Крылья Советов» – его назначили 10 дней назад

Вчера, 20:49
14

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассматривает уход из клуба.

«16 июня на базе состоялось собрание нового тренерского штаба клуба с футболистами «Крыльев Советов», а после этого прошла первая тренировка в рамках летних УТС в Самаре под руководством Магомеда Адиева.

Но есть нюанс: тренировались десять человек, а также Александр Солдатенков отдельно от остальных в связи с продолжением восстановления после инфекционного заболевания (Саша вообще мог закончить с футболом).

Песьяков, Фролов, Евгеньев, Печенин, Рассказов, Бабкин, Иванисеня, Шитов, Карпицкий и Хубулов – список тех, кто сегодня бегал на тренировочном поле базы. Причины отсутствия остальных футболистов совершенно различные.

В связи с этим! Если до конца июня ситуация резко не улучшится, футболисты не вернутся ИЛИ клубом не найдутся футболисты, соответствующие уровню РПЛ, Адиев может покинуть свой пост по собственному желанию. Сам наставник не хочет рисковать своей репутацией, а также хочет увидеть всестороннюю поддержку от руководства, а не только пустые обещания и невыполнение ранее озвученных обещаний. Магомед Мусаевич уже сказал об этом руководству», – написал самарский источник.

  • Адиев сменил Игоря Осинькина.
  • Новый тренер «Крыльев» перед назначением встречался с губернатором Вячеславом Федорищевым.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед
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Комментарии (14)
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кайрос
1750096513
Зря он сборную Казахстана покинул.Там на него чуть ли не молились...
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Интерес
1750097010
Недогубернатор твёрдо держит курс на закрытие этого клуба.
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TIMOTHY
1750097563
А какая репутация у Адиева ? Мечется по клубам ищет чего то выбирает! Футбол под его руководством скучный оборонительный
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В "Спартаке" играют прост
1750097751
К это вообще дно... как можно быть таким донным клубом, стереть их из футбола
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subbotaspartak
1750100803
Подрезали крылья...
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zigbert
1750101974
Что творится в Крыльях? Похоже на саботаж.
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