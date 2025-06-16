«Пари НН» объявил о назначении 3-го подряд тренера-легионера

Новым главным тренером «Пари НН» стал белорус Алексей Шпилевский. Контракт на три года.

«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича и его помощников. Желаем успехов, плодотворной работы и побед с нашей командой!» – написали нижегородцы.