«Пари НН» объявил о назначении 3-го подряд тренера-легионера

Новым главным тренером «Пари НН» стал белорус Алексей Шпилевский. Контракт на три года.
«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича и его помощников. Желаем успехов, плодотворной работы и побед с нашей командой!» – написали нижегородцы.
- Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
- В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
- Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»