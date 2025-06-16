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  • ⚡️ Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать (Mash)

⚡️ Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать (Mash)

Сегодня, 12:25
15

Несколько футболистов РПЛ, предположительно, играют (или играли) на ставках. Их аккаунты оказались в слитой базе данных букмекерской конторы.

«Восходящие звeзды РПЛ Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Данила Козлов оказались в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. Помимо них там же числится ещe как минимум 11 российских футболистов.

В конце прошлого года хакеры взломали буков и скачали все персональные данные клиентов конторы. Владельцы БК, которые не запарились с лицензией на работу в нашей стране, заявили, что анонимусы потребовали у них 15 миллионов долларов за то, чтобы архив не оказался в открытом доступе. Те денег не заплатили и базу слили.

Мы изучали гигабайты данных около месяца и нашли с десяток футболистов. Которые, возможно, регистрировались на сайте со ставками на спорт и нелегальным казино. В базе оказались номера, которые совпадают с реальными номерами Батракова, Козлова и Кисляка. Судя по слитой инфе, первый был зарегистрирован 24 сентября 2019 года. Активным аккаунт был как минимум два года. Последняя известная дата расчeта – 16.09.2021. Второй – зареган 7 марта 2021 года. Последняя дата расчeта – тоже сентябрь 2021-го. А у третьего учeтка зарегистрирована 7 января 2024 года и является действующей до сих пор.

Также в базе данных есть возможные цифры Дмитрия Воробьeва («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).

За ставки футболистам может грозить пожизненная дисквалификация. В базе 100 миллионов человек. Мы продолжаем изучать документы», – написал источник.

  • Батраков, Кисляк вызываются в сборную России.
  • Козлов, воспитанник «Зенита», помог «Краснодару» выиграть РПЛ.
  • Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Локомотив Кисляк Матвей Батраков Алексей Козлов Данила
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Комментарии (15)
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acor94
1750066955
Не понимаю в чем проблема ставок. Сделать запрет на ставки в тех чемпионатах, которые играешь. А так, на поставил он на Чемпионство условного ПСЖ, в чем проблема?
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Иван Петров 1986
1750067615
Ну им деньжат мало - еще очень хочется.
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bashnat013
1750068513
Надо закрыть все конторы в стране и выдворить агентов футбольных и все будет хорошо
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Semenycch
1750069333
Однозначно их нужно дисквалифицировать! На несколько лет, не более. Если такое прощать, то Российский футбол превратиться в публичный дом, когда за деньги можно получить любой результат, так действовали в 90-х! В этом списке несколько талантливых футболистов, воспитанников Питерского футбола! Играть научили, а вести себя правильно не научили?
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NewLife
1750070877
Пахнет утятиной. Докажите, что это не поддельные реги. Любой болотный придурок может зарегистрироваться.
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рылы
1750071772
помнится, тут была новость в прошлом году. короче, английского футболиста спалили на ставках. но он легко отделался, практически без санкций, потому что выяснилось, что он всегда ставил на победу своей команды. может и тут так - скоро узнаем.
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CheToTaM
1750072084
Все две строчки из заголовка прочитали - а большего и не надо. Как минимум Батракову и Кисляку было по 15 лет на момент последних расчетов. Даже если это их номера - я не вижу, как это подпадает под запрет игры на ставках. На что они могли ставить? На победу Челси в ЛЧ?
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The only one
1750073279
За то, что футбольными спонсорами являются букмекерские конторы всё руководство РФС надо дисквалифицировать пожизненно.
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Skull_Boy
1750075203
О вонючка уже начинает работать по чемпионству, где по спортивному ноги кривые и начинают работу через медийку, и какой бан если БК, как написано, НЕЛЕГАЛЬНАЯ и только вызывает смех
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Vratarь
1750076310
4 года назад они это дело забросили. В чём криминал? Что пацаны ставили? А десять лет назад они может подкоп под стадион рыли.
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