⚡️ Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать (Mash)

Несколько футболистов РПЛ, предположительно, играют (или играли) на ставках. Их аккаунты оказались в слитой базе данных букмекерской конторы.

«Восходящие звeзды РПЛ Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Данила Козлов оказались в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. Помимо них там же числится ещe как минимум 11 российских футболистов.

В конце прошлого года хакеры взломали буков и скачали все персональные данные клиентов конторы. Владельцы БК, которые не запарились с лицензией на работу в нашей стране, заявили, что анонимусы потребовали у них 15 миллионов долларов за то, чтобы архив не оказался в открытом доступе. Те денег не заплатили и базу слили.

Мы изучали гигабайты данных около месяца и нашли с десяток футболистов. Которые, возможно, регистрировались на сайте со ставками на спорт и нелегальным казино. В базе оказались номера, которые совпадают с реальными номерами Батракова, Козлова и Кисляка. Судя по слитой инфе, первый был зарегистрирован 24 сентября 2019 года. Активным аккаунт был как минимум два года. Последняя известная дата расчeта – 16.09.2021. Второй – зареган 7 марта 2021 года. Последняя дата расчeта – тоже сентябрь 2021-го. А у третьего учeтка зарегистрирована 7 января 2024 года и является действующей до сих пор.

Также в базе данных есть возможные цифры Дмитрия Воробьeва («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).

За ставки футболистам может грозить пожизненная дисквалификация. В базе 100 миллионов человек. Мы продолжаем изучать документы», – написал источник.