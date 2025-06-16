Раскрыта зарплата Шпилевского в «Пари НН» – она больше, чем была у Гончаренко

Появилась информация о зарплате нового тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Вилка по зарплате – 600-800 тысяч евро в год.

Для сравнения: Виктор Гончаренко имел в Нижнем в районе 430 тысяч/год. Разница ощутимая», – написал белорусский журналист Владислав Татур.