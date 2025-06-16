Раскрыта зарплата Шпилевского в «Пари НН» – она больше, чем была у Гончаренко

Появилась информация о зарплате нового тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.
«Вилка по зарплате – 600-800 тысяч евро в год.
Для сравнения: Виктор Гончаренко имел в Нижнем в районе 430 тысяч/год. Разница ощутимая», – написал белорусский журналист Владислав Татур.
- Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
- В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
- Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».
Источник: телеграм-канал Владислава Татура