Реакция Мостового на назначение Карпина в «Динамо»

Александр Мостовой ответил на вопросы о сотрудничестве Валерия Карпина и «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«К назначению Карпина в «Динамо» отношусь нормально. Другое дело, что совмещение постов непозволительно. Такого нигде нет, и не должно быть, только если в каких-то экстренных случаях: кто-то заболел, что-то произошло.

А вот на протяжении длительного времени совмещать посты в клубе и сборной – непозволительно. Ни в одной европейской стране такого нет, да и в мире тоже.

А так «Динамо» и «Динамо» – какая разница. Вред совмещения? Карпин был столько лет в «Ростове», пошло ли совмещение на пользу? Они выше 8-го места не поднимались, и в сборной тоже ничего не было.

Совмещения не должно быть, но у нас вот так происходит. Можно вспомнить опыт Слуцкого. Разве это пошло на пользу? Вылетели сразу с Евро, хотя ехали с громкими заявлениями.

Думаю, вряд ли Карпин сможет с «Динамо» выиграть трофей. У Карпина в тренерской карьере не было титулов, и у «Динамо» в последнее время тоже. Да, им по силам зацепиться за кубок, как и всем остальным командам. Все же в равных условиях.

Стажировка у Карпина? А у меня больше их нет. Наша группа уже получила лицензии, у меня она в машине лежит – вожу на всякий случай.

А если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды. Я открыт для всех, чем отличаюсь от других. Еще никому не зализываю, чем тоже отличаюсь от других», – сказал Мостовой.