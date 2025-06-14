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Реакция Мостового на назначение Карпина в «Динамо»

14 июня 2025, 15:00
7

Александр Мостовой ответил на вопросы о сотрудничестве Валерия Карпина и «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

«К назначению Карпина в «Динамо» отношусь нормально. Другое дело, что совмещение постов непозволительно. Такого нигде нет, и не должно быть, только если в каких-то экстренных случаях: кто-то заболел, что-то произошло.

А вот на протяжении длительного времени совмещать посты в клубе и сборной – непозволительно. Ни в одной европейской стране такого нет, да и в мире тоже.

А так «Динамо» и «Динамо» – какая разница. Вред совмещения? Карпин был столько лет в «Ростове», пошло ли совмещение на пользу? Они выше 8-го места не поднимались, и в сборной тоже ничего не было.

Совмещения не должно быть, но у нас вот так происходит. Можно вспомнить опыт Слуцкого. Разве это пошло на пользу? Вылетели сразу с Евро, хотя ехали с громкими заявлениями.

Думаю, вряд ли Карпин сможет с «Динамо» выиграть трофей. У Карпина в тренерской карьере не было титулов, и у «Динамо» в последнее время тоже. Да, им по силам зацепиться за кубок, как и всем остальным командам. Все же в равных условиях.

Стажировка у Карпина? А у меня больше их нет. Наша группа уже получила лицензии, у меня она в машине лежит – вожу на всякий случай.

А если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды. Я открыт для всех, чем отличаюсь от других. Еще никому не зализываю, чем тоже отличаюсь от других», – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749902817
Царь попросился в помощники к очередному тренеру,ничего нового)))
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subbotaspartak
1749903863
Кто его всё время спрашивает? Хотя про совмещение...
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Taps
1749908747
Карпин слабый тренер с большим самомнением. Не потянет.
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Fju-2
1749913091
"А если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды. Я открыт для всех" А ещё рядом говорил, что с удовольствием пойдёт в штаб к Каннаваро в ЦСКА. И в Двадротс, если много денег предложат. Представляю ситуацию, Мостового зовут все эти команды, он как и обещал соглашается, но так как совмещать нельзя, то просто остаётся никому не зализывать дальше)
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Городовой
1749974326
Шурик, ты до хрена чем отличаешься от других! Только лицензию в машине не вози - сп...дят! А ведь это единственный твой документ об образовании после аттестата спортшколы. Чудила, даже радиотехникум не смог закончить. А Карпин не возьмёт - давно тебя знает.
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Qachkai
1749991518
В нынешнее время, когда нам ещё лет 10 не светят международные турниры, можно тренером сборной ставить (условно) второго тренера Рубина, от этого ничего не поменяется.
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