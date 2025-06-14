Лещенко раскрыл свое отношение к назначению Карпина в «Динамо»

Певец Лев Лещенко высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин – один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он – подходящая кандидатура.

Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного.

Многие болельщики приветствовали назначение российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу.

Понимаю, если бы играли в еврокубках – тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» – заявил Лещенко.