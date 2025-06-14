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  • Лещенко раскрыл свое отношение к назначению Карпина в «Динамо»

Лещенко раскрыл свое отношение к назначению Карпина в «Динамо»

14 июня 2025, 14:10
1

Певец Лев Лещенко высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин – один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он – подходящая кандидатура.

Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного.

Многие болельщики приветствовали назначение российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу.

Понимаю, если бы играли в еврокубках – тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» – заявил Лещенко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (1)
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Plyash
1749908716
Карпин костьми ляжет , что бы порадовать титулом своего любимого певца . Для этого , в общем то , и пришёл в Динамо . Удачи Вам .
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