Червиченко оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

«Для Карпина это удачное назначение, до Нарвы ближе ехать. Амбиций больше, возможностей.

Для «Динамо» – хороший выбор. Тренер сборной, который мониторит всех игроков. Он может привлечь пару хороших игроков из «Ростова».

Надо посмотреть, как клуб укомплектуется. Но при любой ситуации они должны претендовать на тройку», – заявил Червиченко.