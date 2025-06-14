Червиченко оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».
«Для Карпина это удачное назначение, до Нарвы ближе ехать. Амбиций больше, возможностей.
Для «Динамо» – хороший выбор. Тренер сборной, который мониторит всех игроков. Он может привлечь пару хороших игроков из «Ростова».
Надо посмотреть, как клуб укомплектуется. Но при любой ситуации они должны претендовать на тройку», – заявил Червиченко.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: Metaratings