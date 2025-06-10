Сафонов выложил фото с Хвичей перед вылетом на клубный ЧМ

Вратарь Матвей Сафонов показал фотографию из самолета «ПСЖ».
«Сегодня нас ждет долгий полeт в Лос-Анджелес. Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку.
Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного.
12 часов в полете, надеюсь, пролетят незаметно», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Хвичей Кварацелией.
- «ПСЖ» отправился на клубный ЧМ, где на групповом этапе сыграет с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтлом».
- В сезоне-2024/25 парижане оформили требл – Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова