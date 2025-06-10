Сафонов выложил фото с Хвичей перед вылетом на клубный ЧМ

Вратарь Матвей Сафонов показал фотографию из самолета «ПСЖ».

«Сегодня нас ждет долгий полeт в Лос-Анджелес. Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку.

Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного.

12 часов в полете, надеюсь, пролетят незаметно», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Хвичей Кварацелией.