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Сафонов выложил фото с Хвичей перед вылетом на клубный ЧМ

10 июня 2025, 20:20
2

Вратарь Матвей Сафонов показал фотографию из самолета «ПСЖ».

«Сегодня нас ждет долгий полeт в Лос-Анджелес. Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку.

Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного.

12 часов в полете, надеюсь, пролетят незаметно», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Хвичей Кварацелией.

  • «ПСЖ» отправился на клубный ЧМ, где на групповом этапе сыграет с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтлом».
  • В сезоне-2024/25 парижане оформили требл – Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Клубный чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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k611
1749578743
Может дадут сыграть. Удачи!
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