Александр Кержаков составил символическую сборную РПЛ-2024/25

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков представил команду из лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Мойзес, Виллиан Роша (оба – ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»).
Нападающие: Маркиньос («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»), Луис Энрике («Зенит»).
- Чемпионом РПЛ по итогам сезона стал «Краснодар».
- Лучшим бомбардиром стал Манфред Угальде из «Спартака», забивший 17 голов.
Источник: «Чемпионат»