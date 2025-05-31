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  • Раскрыта причина, почему сборная России не играет на стадионе «Спартака»

Раскрыта причина, почему сборная России не играет на стадионе «Спартака»

31 мая 2025, 12:59
7

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, пояснил, почему сборная России не проводит матчи на «Лукойл Арене».

«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами – мы также, как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берем обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продает ложи на все мероприятия, какие бы только не проводились на нем, и не может предоставить нам ни одной ложи.

Что касается срока действия их договоров по ложам – это их вопрос. Мы их просили, чтобы они продавали ложи по-другому, но они не стали так делать. Мы бы с удовольствием использовали и стадион «Спартака» для матчей сборной», – сказал Митрофанов.

  • 6 июня Россия примет Нигерию в «Лужниках».
  • Часть последних матчей Россия провела на стадионе «ВТБ Арена».
  • Стадион «Лукойл Арена» принимал матчи ЧМ-2018.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (7)
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Мордаванин
1748686349
пованивает там тока и всего)
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Блямба
1748687727
Чтобы не вступить ?
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нейтральныйкакникто
1748689325
Я в шоке!!.Внутри страны не могут договориться и решить вопросы , проблемы !А ещё лезут куда то в Европе и мире что-то решить положительно!
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Cleaner
1748692836
Может быть потому, что сборная России не хочет играть на стадионе неудачника?..)))
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Cleaner
1748692905
Стадион Спартака ЛОЖЕЙ НЕ ВЫШЕЛ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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NewLife
1748702369
Извините за тупость, но что-то я не догоняю: Митрофанов, поясни: у сборной есть свои стадионы, на которых рфс может предоставлять ложи спонсорам ? И кто эти требовательные спонсоры ?
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saf05
1748710704
Не надо играть на стадионе Спартака, он проклят
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