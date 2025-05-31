Раскрыта причина, почему сборная России не играет на стадионе «Спартака»

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, пояснил, почему сборная России не проводит матчи на «Лукойл Арене».

«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами – мы также, как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берем обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продает ложи на все мероприятия, какие бы только не проводились на нем, и не может предоставить нам ни одной ложи.

Что касается срока действия их договоров по ложам – это их вопрос. Мы их просили, чтобы они продавали ложи по-другому, но они не стали так делать. Мы бы с удовольствием использовали и стадион «Спартака» для матчей сборной», – сказал Митрофанов.